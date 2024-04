Neueröffnung in Issum Der Laden für Handy- und Computernotfälle

Der Rechner ist abgestürzt? Alle Daten auf dem Handy scheinen weg zu sein? In Issum gibt es dafür jetzt eine Anlaufstelle. Auf der Gelderner Straße hat Bons IT eröffnet. Einigen dürfte der Name bekannt vorkommen. Seine Anfänge hat das Geschäft als Handy Reparatur Kerken. In Aldekerk auf der Hochstraße gibt es den Laden schon länger. Nun hat Inhaber Patrick Bons eine Filiale in Issum eröffnet.