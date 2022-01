Bofrost-Studie zeigt Veränderungen im Einkaufsverhalten : Lebensmittel-Lieferdienste werden immer beliebter

Ob tiefgekühlt oder frisch: Die Menschen lassen sich in Zeiten der Pandemie vermehrt Lebensmittel nach Hause liefern. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Straelen/Winnekendonk Bofrost-Studie zeigt nachhaltige Veränderungen im Einkaufsverhalten von Lebensmitteln in Zeiten der Corona-Pandemie. Edeka bestätigt den Trend.

Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen zu spürbaren Einschnitten geführt, die unsere Gesellschaft auf lange Sicht beeinflussen werden. Eine Online-Umfrage der Bofrost-Marktforschung zeigt: 72,7 Prozent der befragten Kunden haben ihre Einkaufsgewohnheiten seit Beginn der Pandemie verändert.

Aus Angst vor Ansteckung kaufen sie im Supermarkt beispielsweise außerhalb der Stoßzeiten (48,2 Prozent) ein, gehen seltener einkaufen und legen mehr Vorräte an (36,6 Prozent). 24,1 Prozent der Befragten gaben zudem an, häufiger bei Tiefkühl-Lieferservices wie Eismann oder Bofrost zu bestellen. Fast all diejenigen, die ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie angepasst haben, planen zudem, dies auch danach beizubehalten (94,6 Prozent).

Änderungen beim Einkaufsverhalten der Menschen im Gelderland beobachtete auch Edeka Brüggemeier im vergangenen Jahr. „Die Auslastung unseres Lieferdienstes ist nach wie vor sehr hoch. An vielen Tagen sind unsere Märkte regelrecht ausgebucht“, so Pressesprecher Michael Terhoeven auf Anfrage unserer Redaktion. Auf die Woche gesehen kämen zahlenmäßig weniger Kunden in die Märkte als vor der Pandemie. Dafür würden mehr Waren in den Einkaufswagen gepackt. Unterm Strich seien im Vergleich zu Hochzeiten der Pandemie jedoch leichte Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Terhoeven: „Die Spitzen bei der Kundenzahl im Markt sind zu den Stoßzeiten nicht mehr ganz so ausgeprägt. Die bekannte Kurve ist aber nach wie vor vorhanden.“

So wollen 89,9 Prozent derjenigen, die angegeben haben, außerhalb der Stoßzeiten einzukaufen, dies auch zukünftig beibehalten. Bei den Befragten, die verstärkt auf TK-Lieferservices setzen, geben 86,1 Prozent an, dies auch weiter zu tun und immerhin 74,4 Prozent wollen auch in Zukunft Menschen ohne Mund-Nasenbedeckung meiden. 62,6 Prozent möchten die Vorratshaltung fortsetzen.