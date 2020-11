Unternehmen aus Straelen : Bofrost unterstützt bedürftige Kinder mit Millionen-Spende

Straelen Das hat sich gelohnt. Mit diversen Aktionen hat das Straelener Unternehmen Bofrost eiskalt insgesamt eine Million Euro für Kinder gesammelt.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind auch für die Kleinsten spürbar. Vor allem kranke und gehandicapte Kinder sind stark von den Einschränkungen betroffen, weil sie besonders geschützt werden müssen. Als Familienunternehmen, das sich schon lange für bedürftige Kinder und Jugendliche einsetzt, ist es Bofrost daher wichtig, hier Verantwortung zu übernehmen. Einen Spendenbetrag in Höhe von einer Million Euro überreichte jetzt Michael Michaelis, Bofrost-Geschäftsführer Vertrieb Deutschland, beim 25. RTL-Spendenmarathon live im TV stellvertretend für alle Kunden und Mitarbeiter an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“. Das ganze Jahr über hat das Familienunternehmen mit verschiedenen Aktionen unter dem Motto #essenverbindet Spenden für Kinder in Not gesammelt.