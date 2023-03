Vorwürfe im „ZDF Magazin royale“ mit Jan Böhmermann zu Maskengeschäften Tom Illbruck lehnt Deal mit Staatsanwaltschaft ab

Nach der Sendung hatten einige Kunden ihre Aufträge bei Global Tactics storniert. Tom Illbruck selbst war in E-Mails und den sozialen Netzwerken bedroht worden. Gegenüber unserer Redaktion hatte sich Tom Illbruck gegen die Vorwürfe gewehrt. Als die betreffenden Masken an ein Flüchtlingscamp verschickt wurden, habe Global Tacticts noch nichts von Qualitätsmängeln gewusst. „Der Eindruck, der in den Beiträgen des ,ZDF Magazin Royale‘ möglicherweise vermittelt wird, Tom Illbruck oder Global Tactics seien schon zum Zeitpunkt des Versands an das Flüchtlingscamp informiert gewesen, ist unzutreffend“, hatte ein Unternehmenssprecher erklärt. Auch den Vorwurf, man habe in Bangladesh zu Dumping-Preisen produzieren lassen, um Geld zu verdienen, hatte Illbruck im Gespräch mit der Redaktion zurückgewiesen. „Wir haben da 40 bis 45 Cent pro Maske bezahlt, genauso viel wie in Serbien auch und ein wenig weniger als in Portugal.“