Vorwürfe auch gegen Fynn Kliemann Maskenaffäre – Staatsanwalt stellt Verfahren gegen Tom Illbruck ein

Tom Illbruck sitzt an einem See in Hoerstgen am Niederrhein und ist einfach nur froh. „Ich fühle mich sehr erlöst“, sagt der 43-Jährige. „Mit mir im Reinen war ich die ganze Zeit, aber jetzt habe ich es auch offiziell von der Staatsanwaltschaft.“ Illbruck war gemeinsam mit Influencer Fynn Kliemann vor rund einem Jahr in die Schlagzeilen geraten. Wie berichtet, hatte Jan Böhmermann in seiner Satiresendung ZDF Magazin Royale heftige Vorwürfe gegen das Duo erhoben. Es ging um die Frage ob die Firma Global Tactics Textilmanufaktur von Tom Illbruck bewusst die Herkunft von Masken verschwiegen hatte. Sie kamen aus Asien statt aus Europa. Noch schwerer war der Vorwurf, angeblich minderwertige Masken seien an Geflüchtete abgegeben worden.