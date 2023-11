Neues Straßenbauprojekt in Geldern Boeckelter Weg soll 2026 modernisiert werden

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses hatte die Verwaltung im Juni bereits eine erste Vorplanung vorgestellt. Im kommenden Jahr geht es an die Fachplanung. In diesem Zuge ist unter anderem auch noch eine öffentliche Bürgerinformations-Veranstaltung vorgesehen. Stattfinden soll sie Anfang kommenden Jahres. „Ursprünglich wollten wir die Veranstaltung schon im Herbst dieses Jahr durchführen“, sagt Jeanette Statetzny-Scholten. Aufgrund der noch laufenden Gespräche mit der Fördermittelbehörde habe man sich aber entschieden, diese nochmal etwas nach hinten zu verschieben. Sobald ein Termin für die Informationsveranstaltung feststeht, wird die Stadt Geldern diesen wieder über die verschiedenen Kanäle bekannt geben.