Angebote in der Blumenstadt : Herbstblumenmarkt in Straelen

Beim Straelener Herbstblumenmarkt kommen Freunde von schönen Dingen auf ihre Kosten. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Straelen Florales und Modisches wird am Samstag in der Innenstadt von 9 bis 16 Uhr angeboten. Die für Samstag und Sonntag geplante Handmade-Ausstellung in der Volksbank an der Niers muss abgesagt werden, da es zu wenig Anmeldungen gab.

(RP) Leuchtende Herbsttöne in Form von Blumen oder Mode gibt es beim Herbstblumenmarkt am Samstag, 2. Oktober, auf dem Straelener Marktplatz zu sehen und zu kaufen. Von 9 Uhr bis 16 Uhr wird alles gezeigt, durch das der Herbst schöner, bunter und stimmungsvoller wird. Natürlich dürfen Kürbisse in vielen Farben und Formen im Angebot nicht fehlen, zu finden sind sie in der Mitte des Marktes auf einem großen Traktoranhänger. Kränze mit vielen verschiedenen Beeren und Blüten ergänzen das floristische Angebot. Schnittblumen und bepflanzte Schalen gibt es bei den Gärtnern zu kaufen. Aber auch Schals und Mützen, Taschen, Kissen, Tischdecken, Lederaccessoires und Schmuck werden päsentiert.

Die niederländische Floristenmeisterin Lily Belen ist wieder mit dabei. Sie zaubert traumhafte Kreationen, die im Stundentakt an das Publikum verlost werden. Das Straelener Blumenmädchen Lisa Stienen wird ihr als „Fortuna“ assistieren und die Gewinner verkünden. Außerdem verteilt sie in den Straßen Rosen an die Gäste. Beim Herbstzauber gelten die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung. Die „AHA-Regeln“ müssen eingehalten werden.