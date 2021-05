Blumenmädchen unterstützt Straelener Betriebe : Coronakonform Rosen kaufen

Straelen Straelens Blumenmädchen Lisa Stienen war zu Gast im Schnittrosenbetrieb Kretz. Gerne stellt sie auch corona-konforme Konzepte anderer Straelener Gartenbaubetriebe vor.

Auch wenn in diesem Jahr erneut die meisten Veranstaltungen wie beispielsweise der Frühlingsblumenmarkt abgesagt werden müssen und nur wenige Auftritte möglich sind, repräsentiert das Straelener Blumenmädchen Lisa Stienen mit viel Einsatzfreude die Gartenbaubetriebe und ihre Produkte in der Region. So besuchte sie jetzt den Schnittrosenbetrieb Rosen Kretz in Straelen.