Konzert im Gelderner Gasoline Blues Club Vanja Sky mag Blues mit Ecken, Brüchen und Kanten

Für das Vorprogramm konnte der Culturkreis Gelderland erneut das Ray Stepien Trio gewinnen, das bereits im Vorjahr mit „Muddy What“ die Zuhörer im Gasoline Blues Club begeisterte. Tickets gibt es zum Preis von 21 Euro bei Bücher Keuck in Geldern und unter www.culturkreis-gelderland.de, zum Sonderpreis von 19 Euro im Freizeitcenter Janssen und im Extrafit in Geldern, beide Dieselstraße 3. An der Abendkasse kostet die Karte 24 Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Präsentiert wird der Konzertabend von der Volksbank an der Niers, den Stadtwerke Geldern, Veltins und der Rheinischen Post.