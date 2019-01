Culturkreis Gelderland: Big Daddy Wilson für die Blues-Fans

Geldern Der Culturkreis Gelderland startet am Samstag, 19. Januar, ins neue Konzertjahr. Der Künstler will mit seiner Musik eine Botschaft verbreiten.

Egal, an welchem Ort er sich aufhält, trägt Big Daddy Wilson den Süden bei sich. Hört man sich die Geschichte des Mannes an, der gebürtig Wilson Blount heißt und aus einer Kleinstadt in North Carolina stammt, entstehen im Kopf zwangsläufig Bilder von staubigen Landstraßen, von Zypressenwäldern, vom Juke Joint am Samstagabend oder vom Kirchgang am Morgen danach. Das Image der ländlichen USA, das der in Deutschland lebende Musiker hervorruft, ist sicherlich nostalgisch und vielleicht auch etwas verklärt. Doch in einem Zeitalter, das von skrupellosen Demagogen und stark polarisierender Politik geprägt wird, richtet Big Daddy Wilson bewusst sein Augenmerk auf die alltäglichen Dinge des Lebens, die uns Menschen vereinen – ein Lächeln, eine gemeinsame Mahlzeit – und ihm wichtige Werte wie Treue und Beharrlichkeit. Seit gut zwei Jahrzehnten nutzt er die Bühne, um seine hoffnungsvolle Botschaft zu verbreiten, egal, ob das Konzert in New York, Paris, Auckland oder, wie am 19. Januar, in Geldern stattfindet. Der Culturkreis Gelderland präsentiert Wilson dann im Gasoline Blues Club (Freizeit-Center Janssen) an der Dieselstraße 3 in Geldern. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Wilsons Mitspieler stammen aus Italien: Cesare „Smokestack“ Nolli (Gitarre), Paolo Legramand (Bass), Nik Taccori (Drums) und Enzo Messina (Keyboard). Die Begleitmusiker von Big Daddy Wilson müssen immer in Bestform sein, weil seine vielseitige Musik ihnen einiges abverlangt. Von Song zu Song kann sie sich in etwas Treibendes oder Entspanntes, Funkiges oder Bluesiges, Fröhliches oder Brütendes, Schlichtes oder Aufgeladenes verwandeln. Eine Sonnenbrille trägt Wilson auf der Bühne, weil er vom Typ her eher schüchtern ist. ,,Ich bin nicht der geborene Entertainer“, sagte er mal in einem Interview. In gewisser Weise hat er Recht. Bei ihm wirkt nämlich nichts gekünstelt, nichts aufgesetzt. „Mir geht es einzig und alleine darum, meine Botschaft unter die Leute zu bringen. Ich möchte die Menschen spüren und hoffe, dass meine Art sie auch berührt.“