Unwetter über dem Gelderland : Blitz schlägt in Walbeck ein

Ordentlich geblitzt hat es in der Nacht zu Samstag (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Maeterlinck

Walbeck Während eines Unwetters schlug der Blitz in der Region an mehreren Stellen ein. In Walbeck war ein Haus betroffen.

Ordentlich geblitzt und gedonnert hat es im Gelderland in der Nacht zu Samstag. Kurz vor Mitternacht schlug in Walbeck an der Kevelaerer Straße ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses ein, berichtet Kreisbrandmeister Reiner Gilles. Die Bewohner hätten das Feuer aber schnell selbst unter Kontrolle gehabt.

Die Feuerwehr rückte zur Sicherheit ebenfalls noch an, um nachzulöschen. Niemand sei verletzt worden, auch der Sachschaden habe sich offenbar in Grenzen gehalten. „Es ist alles noch glimpflich abgegangen“, hieß es.

(zel)