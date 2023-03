Die letzte Gemeinschaft wird in der Herzogstadt aufgelöst Blick auf die Geschichte der Liebfrauen-Schwestern in Geldern

Die Schwestern Ludgerie, Consilia und Dorothee (v.l.) haben bis vor Kurzem in einer Gemeinschaft im Gebäudekomplex der Liebfrauenschule in Geldern zusammengewohnt. Im Hintergrund ist das Coesfelder Kreuz zu sehen. Nun wurde die letzte Ordensgemeinschaft in Geldern aufgelöst. Am 30. März gibt es eine kleine, interne Verabschiedung.