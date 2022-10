Feuerwehr weiht ihre Fahrzeuge ein : Löschgruppe Baersdonk lädt zur „Blauen Nacht“ ein

Die Feuerwehrleute der Löscheinheit Baersdonk freuen sich auf die offizielle Fahrzeugeinsegnung am 29. Oktober mit einer sich anschließenden „Blauen Nacht“ am Feuerwehrhaus. Foto: Stadt Geldern/hvs

Geldern Am Samstag, 29. Oktober, präsentiert die Löscheinheit ihre Fahrzeuge bei der offiziellen Einsegnung im Nierspark. Es gibt auch einen Tag der Offenen Tür.

Weiter modernisiert wird die Fahrzeugflotte der Freiwilligen Feuerwehr Geldern . Am Samstag, 29. Oktober, präsentiert die Löscheinheit Baersdonk ihre neuen Fahrzeuge und lädt ab 17 Uhr zur offiziellen Einsegnung am Feuerwehrhaus Nierspark ein.

Die Feuerwehrleute planen daher eine „Blaue Nacht“ und laden die Bevölkerung zum Besuch an der Ecke Am Holländer See und Am Nierspark ein. Für kühle Getränke und eine gute Versorgung der Gäste ist bestens gesorgt.