Prinzenproklamation am 11.11. „Blau-Weiß“ Hartefeld startet in den Karneval

Hartefeld · Wer das neue närrische Oberhaupt wird, ist nur ein Geheimnis, was am 11.11. in der Gelderner Ortschaft gelüftet wird. Zur Proklamation sind alle eingeladen.

06.11.2023, 11:00 Uhr

Die spannende Frage ist: Wer wird Nachfolger von Prinz Sven I. (Forthmann) und seinen „Hardfield Rockern“? Foto: Veranstalter

Pünktlich zum traditionellen Sessionsbeginn am „Elften im Elften“ startet der Spielmannszug und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ in die fünfte Jahreszeit. Dazu lädt der Verein zur öffentlichen Proklamation ab 19.11 Uhr in sein Vereinslokal „Zur Dorfschmiede“ ein. Elferratspräsident Lucas van Stephoudt: „Bevor wir das Geheimnis um unser neues Narrenoberhaupt lüften, werden wir unserem amtierenden Prinzen Sven I. und seiner Garde ‚Hardfield Rocker‘, die zwei Jahre mit uns von Termin zu Termin gezogen sind, einen schönen Abschied bereiten.“ Spannend geht es auch bei der Vergabe des „Großen Hartefelder Karnevalsordens“ zu, der nur einmal in jeder Session vergeben wird. Mit ihm ehren die „Blau-Weißen“ eine Person, die sich in den Ortschaften Hartefeld, Vernum oder Poelyck durch besonderes gesellschaftliches Engagement hervorgetan hat. Der Eintritt in die „Dorfschmiede“ ist frei.

(RP)