An den Einfahrten zur Ortschaft Blau-gelbe Fahnen wehen in Nieukerk

Bürgerinnen und Bürger sowie alle Einzelhändler und Gewerbetreibenden haben die Möglichkeit, über den Heimatverein eine Hausfahne zu erwerben und können Ihr Interesse bei Markus Smeets bekunden, entweder per E-Mail (markus.smeets@t-online.de) oder telefonisch unter 02833 2177. Alternativ besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Fahne auf dem Webermarktfest des Werberings Nieukerk am 7. Mai am Stand des Heimatvereins zu kaufen.