Ponter sind weiter kreativ : Biwak statt Büttenabend bei Pontifex Maximus

Feiern auf engstem Raum (wie hier 2017) wird es in diesem Jahr im Haus der Vereine in Pont nicht geben. Stattdessen setzen die Karnevalisten von Pontifex Maximus in Zeiten von Corona auf Abstand und bieten einen Biwak unter freiem Himmel an. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Pont Der Karneval in der Autokino-Version im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. In diesem Jahr gibt es ein Treffen unter freiem Himmel bei 2Gplus und mit Musik. Bei der Karnevalswoche sind alle Ponter zum Schmücken aufgerufen.

Stattdessen wurde überlegt, was möglich sein könnte. Das Ergebnis: es wird am Samstag, 19. Februar, an dem Tag, an dem auch der Büttenabend stattgefunden hätte, einen Biwak geben, also ein ungezwungenes Zusammensein bei Getränken und Würstchen unter freiem Himmel. Es gilt 2Gplus, es wird kontrolliert. Die Open-air-Veranstaltung findet von 13 bis 18 Uhr auf dem Schulhof am Sprachheilkindergarten (Zugang auf Höhe der Turnhalle) statt. „Keine Auftritte wie beim Büttenabend, kein Programm“, sagt Chrobak über die abgespeckte Version. Aber es gibt Musik – vom Band und live vom Musikverein.

Doch so sang- und klaglos will man in Pont die fünfte Jahreszeit nicht vorbeiziehen lassen, deswegen gibt es neben dem Biwak noch eine weitere Aktion. Die Ponter und vor allem die Kinder sind dazu aufgerufen, Haus und Vorgarten karnevalistisch zu schmücken. Bis zum 19. Februar sollte das erledigt sein und in der Karnevalswoche auch so bleiben. Als Belohnung werden dann Kamelle-Tütchen an die Türen gehängt, verspricht Chrobak. Die schönsten Dekorationen werden außerdem prämiert und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Um den Familien hierfür Tipps und Anregungen zu geben, lohnt ein Blick in das Sessionsheft vom vergangenen Jahr. Es kann auf www.kvpontifexmaximus.de heruntergeladen werden. „So wird in Pont auch in diesem Jahr nichts verschoben werden und wir sorgen zusammen für etwas Buntes in dieser tristen Zeit“, so die Karnevalisten von Pontifex Maximus.