Biwak veranstaltete inklusives Treffen : Was sich Menschen mit Behinderung wünschen

Was sich Menschen mit Behinderung wünschen

Issum Im Issumer Bürgersaal sprachen Menschen darüber, wie sie sich Inklusion vorstellen – und was sie in ihrem Leben schon erreicht haben.

Stellvertretend haben Bettina Baumann, Jeanette Merkel, Josephine Collet und Christine Lingnau in kurzen Filmen deutlich gemacht, welche Wünsche sie hinsichtlich Inklusion haben und was sie in ihrem Leben schon erreichen konnten. Jeanette Merkel machte beispielsweise deutlich, wie schwer es für sie ist, mit Bus und Bahn zu fahren. Für ihre Fahrten benötigt sie eine Rampe, die 24 Stunden vorher angemeldet werden muss. Sie wünscht sich für sich und andere Menschen mit Beeinträchtigung, dass die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfacher und vor allem spontaner möglich sind.