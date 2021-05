Straelen : Firmung in Straelens Pfarrkirche

Straelen In der Straelener Pfarrkirche St. Peter und Paul fand ein Firmungsgottesdienst statt. Die Firmvorbereitung stand unter dem Motto „Mich sehen – Dich sehen – Gott sehen“.

In der Straelener Pfarrkirche St. Peter und Paul haben in einem feierlichen Gottesdienst mit Weihbischof Rolf Lohmann 26 junge Menschen das Sakrament der Firmung empfangen. Die Jugendlichen hatten sich monatelang unter dem Motto „Mich sehen – Dich sehen – Gott sehen“ auf die Firmung vorbereitet. Der erste Firmtermin im Januar musste Corona-bedingt verschoben werden.

Die Firmlinge berichteten von ihren Erfahrungen während der Firmvorbereitung. Nicht „was geht nicht“, sondern „was geht“ stand dabei im Fokus. Einige Gruppenstunden konnten stattfinden, auch zwei Großgruppentreffen, Jugendgottesdienste und Aktionen. So konnten die Jugendlichen bei einem Besuch in der JVA in Pont Eindrücke gewinnen, was es bedeutet, nicht in Freiheit leben zu können. Beim „Abend der Barmherzigkeit“ ging es darum, mit Blick auf das eigene Leben zu überlegen, „was belastet mich, was tut mir gut“.