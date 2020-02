Kostenpflichtiger Inhalt: An- und Verkaufshaus in Geldern : Herrin über die Trödelwelt

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich so einiges in dem Laden von Birgit Satorius angesammelt. Manche kuriosen Stücke sind dabei. Woher die kamen, weiß die Geschäftsfrau längst nicht von allen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Seit 25 Jahren ist Birgit Satorius im An- und Verkaufshaus am Issumer Tor in Geldern beschäftigt. Das kleine Ladenlokal ist randvoll mit Kuriositäten. Die Kunden kommen zum Teil sogar aus dem Ruhrgebiet angereist.