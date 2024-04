Biologe Ansgar Reichmann Der Retter der Wankumer Heide

Wenn man Ansgar Reichmann zum ersten Mal begegnet, trifft man auf einen kleinen, eher praktisch gekleideten Mann. Seine leicht gräulichen Haare passen zu einer großen schwarzen Brille, die er immer wieder suchen muss. Ansgar Reichmann scheint wirklich jemand zu sein, der liebt, was er tut. Das merkt man von der ersten Sekunde an. Sobald man ihn nach seiner Arbeit fragt, beginnt er von den kompliziertesten Namen von Tier- und Pflanzenarten zu fachsimpeln und das tut er mit einer Faszination, die ihresgleichen sucht. Er schwärmt von wunderschönen Grashüpfern, den seltensten Kräutern und komplexen Ökosystemen, die in seiner Verantwortung liegen. Denn er leitet seit mehr als 20 Jahren die Biologische Station Krickenbecker Seen in Nettetal.