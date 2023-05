Die Anmeldezahlen liegen vor So sehen die Anmeldezahlen für Straelens Schulen aus

Straelen · Drei Viertel der Straelener Kinder haben sich für eine weiterführende Schule in der Heimatstadt entschieden. Aus Wachtendonk und Walbeck kommen nicht mehr so viele Schüler in die Blumenstadt, dafür wieder mehr aus Kerken.

08.05.2023, 18:00 Uhr

An den Schulen in Straelen haben sich für das kommende Schuljahr bisher insgesamt 295 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Foto: dpa/Johannes Wagemann

Nach Beendigung des Anmeldeverfahrens in den Straelener Schulen hat die Verwaltung die vorläufigen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/2024 vorgestellt. Es gibt 143 neue Grundschulkinder, 64 Anmeldungen für die Sekundarschule Straelen und 88 für das Gymnasium. Weiter erläutert werden die Zahlen in der Sitzung des Bildungsausschusses am Dienstag, 9. Mai,18 Uhr, im Rathaus. Hier die Details: