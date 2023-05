Bilanz der großen Pfingstkirmes in Geldern Für neuen Kirmesrekord reicht es nicht

Sonnenschein auch zum Abschluss, allerdings noch nicht richtig sommerlich warm. Mit „Kirmes-Wetter“ ging am Dienstag das große Volksfest in Geldern zu Ende. Das Fazit von Veranstalterseite und aus Reihen der Schausteller ist positiv, wenn auch mit einer Einschränkung. Das Ergebnis aus dem Vorjahr, als nach der Corona-Pause Tausende selbst bei Regen zur Pfingstkirmes kamen, konnte nicht wieder erreicht werden. „Das war ein einmaliges Rekordjahr“, so Jürgen „Männlein“ Giesen, der mit seinen Getränkeständen vor der Gaststätte „Schwarzes Pferd“ sozusagen das Herzstück der Kirmes bildet.