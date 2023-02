Landgard-Frühjahrs-Ordertage 2023 Guter Auftakt der Frühjahrssaison

Die positive Resonanz der Kundschaft hatte sich in Oberhausen schon am Ordertage-Sonntag nicht zuletzt durch eine gleichmäßig hohe Besuchsfrequenz gezeigt. Das setzte sich am Montag unvermindert fort. Besonders positiv war, dass die Grundstimmung bei den Kunden und die gesamte Atmosphäre bei den Frühjahrs-Ordertagen in Oberhausen spürbar gut und optimistisch war. „Nach dem für die gesamte Branche schwierigen Jahr 2022 hatte sich in den letzten Wochen bereits ein leichter Stimmungsaufschwung angedeutet. Unsere Hoffnung war, dieser Tendenz mit unseren Frühjahrs-Ordertagen weiteren Schwung verleihen zu können und damit ein positives Signal in die gesamte Branche zu senden. Die Reaktionen unserer Kundschaft zeigen, dass uns das gelungen ist. Diesen Elan nehmen wir jetzt mit zur IPM in Essen“, sagt Adrian Hosman, Leiter des Ordertage-Teams im Landgard-Fachhandel.