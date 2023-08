Klimaneutrale Stadtentwicklung BiG will Wärmeplanung in Geldern vorantreiben

Am 1. November 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Kommunalrichtlinie novelliert und dabei die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung explizit als förderfähige Maßnahme aufgenommen, so die BiG. Bei Antragsstellung bis zum 31. Dezember 2023 seien bis zu 90 Prozent, für finanzschwache Kommunen sogar bis zu 100 Prozent förderungsfähig. Ab dem 1. Januar 2024 verringere sich die Förderquote auf 60 beziehungsweise 80 Prozent. „Der Förderantrag sollte daher noch in diesem Jahr gestellt werden, um eine möglichst hohe Förderung zu bekommen“, so die BiG in ihrem Antrag.