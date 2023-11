Die Zukunft der Gelderner Wählergemeinschaft BiG will zur nächsten Kommunalwahl antreten

Nach dem überraschenden Austritt von Christiane Förster aus der BiG war nicht klar, ob und wie es mit den Bürgern in Geldern (BiG) weitergeht. „Die Nachricht hat uns kalt erwischt“, sagt der Vorsitzende der BiG, Markus Peukes. Den Verein gibt es immer noch, die Fraktion hat sich aufgelöst. Christiane Förster hat mitgeteilt, dass sie ihr Mandat behalten wird. „Das ist natürlich schade für uns. Aber vor allem ist es schade für die Wähler, die der BiG ihre Stimme gegeben haben“, so der Vorsitzende. Seit der jüngsten Ratssitzung ist die BiG in keinem Ausschuss mehr vertreten.