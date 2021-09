Kunstrasen am Holländer See in Geldern : BiG will mehr Platz für FC Rot Weiß Geldern

Kunstrasen am Holländer See in Geldern

Über den Antrag der BiG wird der Sportausschuss am Donnertag, 9. September, ab 18 Uhr im Bürgerforum in Geldern beraten. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Weil die Fördermittel für eine neue Anlage auf sich warten lassen, soll der Verein den Platz vom GSV Geldern 09/34 übernehmen. Über den Antrag soll im nächsten Sportausschuss abgestimmt werden.

Der FC Rot Weiß Geldern 1979 wartet noch immer auf eine neue Platzanlage. Da die finanziellen Mittel aus dem Förderprogramm vermutlich auch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen und sich deshalb ein Neubau kaum realisieren lässt, beantragt die BiG – Bürger in Geldern, die Kunstrasenanlage am Holländer See mit allen Rechten und Pflichten an den Verein freizugeben. Bislang liegt das Nutzungsrecht beim GSV Geldern 09/34. Über den Antrag soll im kommenden Sportausschuss am Donnertag, 9. September, ab 18 Uhr im Bürgerforum abgestimmt werden.