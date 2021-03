Ausstellung im Rathaus : BiG plant Kreativ-Wettbewerb für Kitas und Schulen

Geldern Unter dem Motto „Mein größter Wunsch für die Sommerferien“ sollen Kinder und Jugendliche kleine Kunstwerke erschaffen. Für die schönsten Arbeiten könnte es Preise geben, so der Plan.

Die Fraktion der BiG – Bürger in Geldern hat einen Antrag gestellt, nach dem die Stadt einen Kreativ-Wettbewerb für alle Gelderner Kitas und Schulen (bis Klasse 10) ins Leben rufen soll. Frei nach dem Motto „Mein größter Wunsch für die Sommerferien“ können die Kinder und Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die schönsten Einsendungen sollen von einer Jury bewertet und ausgezeichnet werden. „Als Gewinn schlagen wir Geld für die Klassenkasse, Spiele oder Spielgeräte vor, die gesponsert werden“, so der Fraktionsvorsitzende Markus Peukes zu den Plänen.

Die vergangenen Monate und Wochen seien für die Kinder und Jugendlichen hart gewesen. „Sie mussten viel entbehren und sich der Herausforderung ,Corona‘ stellen.“ Da kämen die Sommerferien gerade recht. „Endlich durchatmen, den Tag an der frischen Luft genießen und kein Distanz- oder Präsenzunterricht mehr. Keine Videokonferenzen, keine Verpflichtungen. Vielleicht, mit viel Glück, sogar eine Urlaubsreise“, meint Peukes. Vor diesem Hintergrund könnte man den Kindern und Jugendlichen die Ferien mit dem Wettbewerb noch versüßen.

BiG will Beziehung zu den Partnerstädten wiederbeleben

Fremde in Nähe verwandeln

Fremde in Nähe verwandeln : BiG will Beziehung zu den Partnerstädten wiederbeleben

Bildung in Mönchengladbach

Bildung in Mönchengladbach : Schüler schaffen Kunstwerke zu Corona

Nach den Osterferien hätten die Gruppen und Klassen Zeit, ihre Ideen umzusetzen und innerhalb einer vorgegeben Frist an die Stadt Geldern einzusenden. Die Preisverleihung könnte noch vor den Sommerferien stattfinden, so Peukes. Hinterher ließen sich die eingereichten Kunstwerke zum Beispiel zum Weltkindertag am 20. September für einige Wochen im Eingangsbereich der Stadtverwaltung ausstellen.