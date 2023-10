Politische Arbeit in Geldern BiG wählt neuen Vorstand

Der Austritt von Christiane Förster aus der BiG – Bürger in Geldern zieht laut dem Vorsitzenden des Vereins „einschneidende Veränderungen“ nach sich. „So kann die BiG nicht weiter wie bisher ihre gute Politik für die Bürger in Geldern in Ausschüssen und im Rat fortsetzen“, sagt Markus Peukes. „Wir bedauern das sehr, weil wir noch viele gute Ideen haben, die wir gerne umgesetzt hätten. Dies ist jetzt fast nicht mehr möglich.“