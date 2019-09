„Bienenpest“ in Aldekerk : Faulbrut bedroht den Bienen-Nachwuchs

Aldekerk Für Menschen besteht keine Gefahr. Jeder zweite Imker in Aldekerk ist von der „Bienenpest“ betroffen. Früher war die gängige Methode, alles zu verbrennen. Heute kann man durch aufwendige Methoden die Tiere teilweise retten.

Etwa die Hälfte der Imker in Aldekerk ist von der Faulbrut betroffen. Der Vorsitzender des Kerkener Imkervereins, Franz Otto Smits, erklrät, was es mit der Krankheit auf sich hat und welche Maßnahmen ergriffen werden, um der „Bienenpest“ Herr zu werden.„Vorweg sei gesagt, dass die Sporen, die zur Übertragung der bakteriellen Seuche für Honigbienen führen, weder für Menschen noch für die ausgewachsenen Bienen gefährlich sind“, informierte Smits. Lediglich die Larve der Biene sei das leidtragende Glied in der Kette. „Es gibt zwei verschiedene Stadien der Faulbrut. Je nach Stadium wird anders gehandelt“, weiß der Vorsitzende des Imkervereins, der selber von der Problematik betroffen ist.

Zum einen gebe es den sogenannten klinischen Status, bei dem die Sporen im Futter der Larven sind. Arbeiterbienen füttern ihre Larven mit den Sporen und stecken sie so mit der amerikanischen Faulbrut an. Die Sporen zersetzen darauf die Larven innerhalb der mit Wachs verschlossenen Brutzellen. „Wenn man die Zelle aufsticht und eine zähe, bräunliche Flüssigkeit heraustritt, dann weiß man, dass das Bienenvolk befallen ist“, so Smits.

Vorschriften Wenn ein Fall der Faulbrut durch das Veterinäramt bestätigt wird, dann wird im Umkreis von einem Kilometer ein Sperrbezirk ausgewiesen. Das haben jetzt auch die Kreise Kleve und Viersen getan. In diesem Einzugsgebiet müssen sich die Imker an gesetzliche Regularien halten. Andernfalls werden Geldstrafen verhängt. Zu dieser Zeit dürfen Imker mit ihren Bienenvölkern den Bereich nicht verlassen oder andere Bienenvölker von außen eingebracht werden. Der Sperrbezirks kann erst wieder aufgehoben werden, wenn alle in dem Bereich vorhandenen Bienenvölker nicht mehr von der Faulbrut betroffen sind.

Das Phänomen der Faulbrut sei generell nichts Neues: „Die gab es auch schon vor vielen jahrzehnten. Damals war die gängige Methode, alles zu verbrennen. Bienenvölker wurden dabei ebenso vernichtet“, informierte der Vorsitzende des Imkervereins. In der Tat sei die Bekämpfung mit Feuer ein wirksames Mittel, um die Sporen, die die Krankheit übertragen, zu vernichten. Heute könne man durch aufwendige Methoden die Bienen in einigen Fällen retten. Hierbei werden Bienenvölker kurzfristig in leere Kästen umgesiedelt. Damit die Bienen in der Zeit nicht verhungern, werden von der Seuche nicht betroffene Waben in das neue Bienengehäuse eingehangen. Die kontaminierten Futter- und Brutwaben werden darauf zur Müllverbrennung gebracht, so Smits. Anschließend werden die Bienenkästen gründlich gereinigt, abgeflämmt und desinfiziert. Eine Tierärztin kontrolliert, ob der Bienenkasten wirklich sporenfrei ist, bevor die Bienen wieder in ihr ursprüngliches Zuhause umgesetzt werden dürfen.