Aufdecken möglicher Konflikte wegen des Tieres : Biber-Kartierung entlang der Issumer Fleuth

Gelderland Mitarbeiter des Nabu wollen sich ein genaues Bild vom Gebiet des Tieres machen. Es geht auch um Lösungen für mögliche Konflikte, zum Beispiel durch Überflutung. Eigentümer von Grundstücken in diesem Gebiet werden um freundliche Unterstützung der Arbeiten gebeten.

Der Eurasische Biber (Castor fiber) schafft an Gewässern wertvolle Biotope, in denen seltene Arten wie Amphibien, verschiedene Libellenarten und die seltene Ringelnatter ein Zuhause finden können. Der Biber ist das einzige Tier, das so in der Lage ist mittels größerer Bautätigkeit, seine Umgebung aktiv nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Dabei kann es zu Konflikten mit dem Menschen kommen, wenn zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen aufgrund eines Dammes überflutet werden, so der Nabu.