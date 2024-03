Bezirksverband Wachtendonk-Wankum-Herongen Einkehrtag der Bruderschaften im Zeichen des Pilgerns

Passend zum Thema gab es zu Beginn eine kleine Fußpilger-Tour. Um 9.30 Uhr trafen sich etwa 50 Mitglieder – Frauen und Männer aus Herongen, Wankum und Wachtendonk – an der Burgruine in Wachtendonk. Frank Ingendae, der ehemals in der Pfarrgemeinde als Pastoralreferent aktiv war, führte die Gruppe mit einem Wege-Gottesdienst gemeinsam über den Wanderweg entlang der Niers zum eigentlichen Veranstaltungsort auf dem Holleshof. Unterwegs gab es bei zwei Stopps einen Impuls sowie die Lesung. Am Pilgerziel angekommen wurde der Gottesdienst mit dem Evangelium fortgesetzt, die Kommunion ausgeteilt und mit einem Pilgersegen beendet.