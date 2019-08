Bezirksschützenfest in Issum : Schützen feiern mit der Nicolai-Bruderschaft

Bezirksschützenfest in Issum

Issum Die Farbe Grün dominierte am Sonntag in Issum. Zum Jubiläum fand neben dem Vogelschießen auch das Bezirksschützenfest statt.

Die St.-Nicolai-Bruderschaft feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Der Verein besteht bereits seit 600 Jahren und ist noch heute ein sehr wichtiger Bestandteil von Issum. Zusammen mit der St.-Katharina-Bruderschaft Issum stellte sie am Sonntag eine festliche Veranstaltung rund um den Rathauspark zusammen. Der Tag begann mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Schützenumzug durch den Ortskern, an dem viele Bruderschaften aus den umliegenden Ortschaften teilnahmen. Der Zug endete auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule, wo ein spektakuläres Fahnenschwenken gezeigt wurde und Bezirksbundesmeister Manfred Kempkens die Bruderschaften und Issumer Bürger begrüßte.