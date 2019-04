Schulanmeldungen in Geldern : Bezirksregierung stimmt Klassen zu

Geldern Der Ratsbeschluss war schon da, nun auch die Genehmigung der Bezirksregierung: Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern bekommt eine zusätzliche Klasse.

Zwei Tage nach der Ratssitzung ist es nun offiziell: Die Bezirksregierung Düsseldorf hat dem Beschluss der Stadt Geldern zugestimmt, am Friedrich-Spee-Gymnasium eine Überhangklasse zu bilden. Somit starten dort im neuen Schuljahr nicht drei, sondern vier Klassen. Zwei Überhangklassen wurden für die Gesamtschule Geldern genehmigt, dort wird es also sechs Klassen geben. Eine zusätzliche Klasse erhält die Realschule an der Fleuth. Bürgermeister Sven Kaiser kündigte an, dass die Schulen die Eltern in Kürze auch schriftlich über die Aufnahme der Kinder informieren werden.