Niederrhein : Katholische Kirche vergibt Preisgeld fürs Ehrenamt

Niederrhein Das Bistum Münster und das Diözesankomitee loben die auf insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung aus.

„Ohne Ehrenamtliche oder freiwillig Engagierte sind Kirche und Gesellschaft undenkbar“, erklären Bischof Felix Genn und Beatrix Bottermann, die stellvertretende Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster. Daher wollen sie herausragendes Engagement durch die Ausschreibung des Ehrenamtspreises unterstützen, wertschätzen und in den Fokus der Öffentlichkeit stellen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele engagieren“, betonen Genn und Bottermann.

Erstmals hatten Bistum und Diözesankomitee den Preis 2017 ausgeschrieben. Im Jahr 2018 wurde mit dem ersten Preis die ehrenamtliche Tätigkeit von Uwe Holtgreve aus Münster gewürdigt, der jede Woche Menschen besucht, die als Straftäter keine Lobby in der Gesellschaft haben. Den zweiten Preis erhielt die Initiativgruppe „Sonntagsgottesdienste im Klinikum Ibbenbüren“, und der dritte Preis ging an den Verein DJK Eintracht Stadtlohn, der seit Jahren integrative Ferienlager in Hönningen an der Ahr anbietet.