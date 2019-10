Betrugsversuch : Bankmitarbeiter verhindern Enkeltrick in Kerken

Kerken In letzter Minute konnte ein 87-Jähriger vor dem Enkeltrick bewahrt werden. Der Rentner hatte bereits 25.000 Euro abgehoben und telefonierte mit dem Betrüger.

In letzter Minute konnte ein Warnruf von Mitarbeitern der Sparkasse in Aldekerk verhindern, dass ein 87-Jähriger betrogen wurde. Am Dienstag hatte der Rentner aus Stenden 25.000 Euro von seinem Sparkonto abgehoben und erwähnte, dass er das Geld einem Unbekannten übergeben wolle. Mitarbeiter der Sparkasse informierten die Polizei. Die Beamten trafen den 87-Jährigen zuhause an – er telefonierte gerade mit dem Betrüger, das Geld lag bereits auf dem Tisch.