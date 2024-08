Tatort Kerken Senior gibt falschem Dachdecker 100 Euro

Auf eine fiese Betrugsmasche fiel ein 85-Jähriger aus Aldekerk herein. Wie die Polizei mitteilt, klingelte am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr ein vermeintlicher Dachdecker an einem Einfamilienhaus auf der Bruchstraße in Aldekerk. Der 85-Jährige öffnete daraufhin die Tür. Der Fremde schilderte ihm, dass am Haus einige Dachziegel locker wären, die ausgetauscht werden müssten. Der Fremde gab sich als Dachdecker aus. Er fragte den Senior nach Geld und Wertgegenständen im Haus. Als der Mann aus Kerken dem Betrüger 100 Euro gab, in der Annahme, dass ein weiterer Mitarbeiter kommen werde um die Dachziegeln zu reparieren, verließ der vermeintliche Dachdecker das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.