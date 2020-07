Betrugsmasche in Geldern : 86-Jähriger bemerkt falschen Strafzettel und informiert die Polizei

Geldern Die Masche der falschen Polizeibeamten dürfte vielen ein Begriff sein. Dass nun auch falsche Knöllchen verteilt werden, fiel am Montag einem 86-jährigen Gelderner auf, der den vermeintlichen Strafzettel der Polizei übergab.

Der Senior hatte seinen Pkw laut Polizeimeldung von Mittwoch vergangener Woche zwischen 12.50 und 13.05 Uhr an einer Bushaltestelle am Boeckelter Weg in Geldern geparkt, auf einer Sperrfläche, aber mit der vorliegenden Sondergenehmigung der Stadt Geldern erlaubt. Dennoch fand er eine Zahlungsaufforderung an seinem Fahrzeug, nach der er wegen Falschparkens insgesamt 55 Euro auf ein angebliches Konto der Firma Niag zahlen sollte. Für eine schnelle Überweisung innerhalb von sieben Tagen werde ihm sogar ein „Rabatt“ von 30 Prozent gewährt.