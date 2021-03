Betrugsversuch in Geldern : Falscher Krankenhaus-Professor will Geld ergaunern

Geldern Mehrere Menschen in Geldern haben Anrufe von einem angeblichen Mitarbeiter des St. Clemens Hospitals bekommen. Doch ein Professor Weber arbeitet dort gar nicht.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die selbe Masche handelt, die vor kurzem in Kevelaer die Runde machte. „Uns sind die Vorfälle aus Geldern bekannt, auch bei der Kripo in Geldern sind eine Reihe von Fällen angezeigt worden“, berichtet Polizeisprecherin Christina Pitz. Das Vorgehen sei ähnlich wie in Kevelaer und Goch. Der Anrufer gebe an, dass ein Angehöriger als Notfall eingeliefert worden sei und nun wären noch offene Rechnungen für die Behandlungen zu begleichen. Die Betrüger bitten die Anrufer dann oft, zur Bank zu gehen und einen entsprechenden Bargeldbetrag abzuheben. Teilweise ging es in Kevelaer um mehrere Tausend Euro. Die Unbekannten kündigten an, jemand würde bei den Angerufenen vorbeikommen und das Geld abholen. In einigen Fällen wurde darum gebeten, eine Tasche für den angeblich kranken Angehörigen zu packen.