Betonfahrbahnplatten abgesackt : A40 – Engpass zwischen Kerken und Kempen

Kerken Auf der A40 zwischen Kempen und Kerken sind Betonplatten abgesackt. Wegen der Reparaturen wird ein Fahrstreifen gesperrt.

Auf der A40 steht ab Montagabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, an der Anschlussstelle Kerken in Fahrtrichtung Venlo nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der Zeit werden abgesackte Betonplatten ausgebaut und der Asphalt repariert.

Durch Unterpressung einer Gasleitung unter der A40 vor der Anschlussstelle Kerken in Richtung Duisburg sind dort Betonfahrbahnplatten abgesackt. Straßen.NRW hat bereits den Schaden in Fahrtrichtung Duisburg behoben und wird jetzt den Schaden in Fahrtrichtung Venlo bei fließenden Verkehr reparieren. Die Autobahn in Richtung Duisburg ist seit Samstagnachmittag wieder komplett befahrbar.