Besondere Wohnort am Niederrhein : Zu Besuch in Issums „Musen-Mühle“

Issum Dagmar Gaßdorf hat sich direkt in das besondere Gebäude verliebt. Es ist nicht nur Wohn- sondern auch Kulturort.

Mit dem Einzug in die Mühle wechselte Dagmar Gaßdorf nicht nur ihr Zuhause, sondern auch gleich den Wohnort. In Essen hatte sie einen literarischen Salon. In ihrem neuen Domizil in Issum sollen Matineen stattfinden. Deswegen hat sie ihrem Zuhause auch den zusätzlichen Namen „Musen-Mühle“ gegeben. Auf den hölzernen Stufen, die vom Erdgeschoss nach oben führen, liegen Kissen. Ihre Besucher können sich dort hinsetzen und der Musik der Künstler und den Vortragenden lauschen. „Das ist mein Beitrag für die Gesellschaft“, sagt Dagmar Gaßdorf. Wer allerdings erwartet, dass in den Räumen „Die schöne Müllerin“ von Schubert erklingt, der wird eines besseren belehrt. „Das wäre mir zu platt“, sagt Dagmar Gaßdorf lachend. Ihr Lieblingsplatz ist oben auf der Galerie, mit den Beinen frei schwingend, den Blick nach unten gerichtet. Das große Wohnzimmer zu ihren Füßen ist das Zentrum des Erdgeschosses. Von da gehen alle anderen Räume ab, die Küche etwa und das Schlafzimmer. „Runde Räume haben etwas unglaublich Kommunikatives“, sagt die Mühlenbesitzerin begeistert. „Ich glaube, das überträgt sich auch auf die Besucher.“ Die lernen auch ganz viel über die Mühle, wenn sie wollen. An jeder Etage hat Dagmar Gaßdorf ein kleines Schild angebracht. Vom Erdgeschoss geht es die Treppe rauf auf den Mehlboden, wo die Bibliothek ist. Ein paar Stufen weiter geht es den Mahlboden herauf. Eine Figur der englischen Queen steht in einer kleinen Nische und winkt dem Besucher lächelnd zu. „Das Schöne ist, in einem solchen Gebäude kann man auch einen Stil-Mix betreiben, anders als in einer ,normalen’ Wohnung“, sagt die Neu-Issumerin. Vom Mahl- geht es weiter auf den Kornboden. Weiße Holzdecke trifft auf alte Eichenbalken. Mit ganz langen Nägeln und Dübel halten auch an den konischen Wänden die Bilder.