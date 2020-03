Wochenmarkt und Corona : „Danke, dass ihr die Stellung haltet“

Geldern Auf dem Wochenmarkt in Geldern erfahren die Händler von den Kunden hohe Wertschätzung in Zeiten der Corona-Krise.

Kevelaer dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer, freitags von 14 bis 18 Uhr Rheinischer Bauernmarkt in Winnekendonk auf dem Alten Markt neben der Kirche

Issum donnerstags von 8 bis 12 Uhr auf dem Platz „An de Pomp" in Issum, mittwochs von 8 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz in Sevelen

Wenn sich denn alle an die Vorsichtsmaßnahmen halten. „Denkt an eure Gesundheit, haltet Abstand“, hat ein Marktbeschicker mit grüner und roter Kreide auf eine Tafel geschrieben. An jedem Stand liegen oder hängen Zettel mit den Hygiene- und Abstandsempfehlungen. Die Händler empfinden die Theke als einen gewissen Schutzwall. Die Kunden seien diszipliniert im Großen und Ganzen, lautet ihr Tenor. Aber nicht alle und nicht immer. Eine Marktfrau hat am Donnerstag in Issum beobachtet, dass morgens noch alles im grünen Bereich war. „Da hatten wohl alle noch die Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Kopf.“ Mittags gegen Marktende jedoch seien viele nicht mehr so auf Distanz geblieben.