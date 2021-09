Gromansfeld in Aldekerk : Ein Apfelbaum fürs neue Wohnquartier

Aldekerk Für ein besondere Wohnprojekt in Aldekerk haben sich die Volksbank und der Caritasverband zusammengetan. Unter dem Motto „Gemeinsam wohnen und leben im Gromansfeld“ soll das Viertel zu einem Ort der Begegnung werden.

„Gemeinsam wohnen und leben im Gromansfeld“ lautet das Motto des Projekts der Volksbank an der Niers (zusammen mit der Voba Wohnbau der Voba Immobilien) und dem Caritasverband Geldern-Kevelaer im Süden Aldekerks. Das erste von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern wurde im Mai fertiggestellt. In den letzten Monaten sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Nach und nach soll das Quartier zu einem Ort der Begegnung und des Zusammenlebens für Menschen jeglichen Alters werden.

Zum Auftakt hatten die Volksbank und der Caritasverband die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Projektpartner und einige Gäste zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. Symbolisch pflanzten die Gastgeber gemeinsam einen Apfelbaum: Caritasvorstandsmitglied Stephan von Salm-Hoogstraeten, Volksbankvorstandsmitglied Wilfried Bosch, Volksbank-Geschäftsstellenleiter Heinz-Willi Keßel, Kerkens stellvertretender Bürgermeister Hermann Heinemann und Quartiersmanagerin Sabrina Klink legten dabei Hand an. „Die zentrale Zielsetzung unseres gemeinsamen Quartierprojekts ist die Stärkung und Förderung des Miteinanders und die aktive Gestaltung einer hohen Wohn- und Lebensqualität“, erklärte Volksbank-Vorstandsmitglied Wilfried Bosch in seinem Grußwort.

Projek t Der Caritasverband Geldern-Kevelaer sucht für das Nachbarschaftsprojekt in Aldekerk freiwillige Helfer und Helferinnen. Nach und nach soll dann im Quartier Gromansfeld für Menschen jeglichen Alters ein Miteinander entstehen und wachsen. Der in der Wohnanlage integrierte Gemeinschaftsraum leistet hierbei wertvolle Dienste. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer unterstützt das Nachbarschaftsprojekt mit einer Mitarbeiterin vor Ort. Sabrina Klink freut sich auf die ersten geknüpften Kontakte zu den Bewohnern und Bewohnerinnen.

An diesem Punkt setzt das Quartiersmanagement des Caritasverbands Geldern-Kevelaer an. „Informieren, Unterstützen, Vernetzen und Gestalten – das wird das sein, was Sie von uns als Caritas in der Quartiersarbeit erwarten dürfen“, versprach Stephan von Salm-Hoogstraeten an die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Nachbarn des Gromansfeld gerichtet. „Wir wollen, dass Sie hier nicht nur zuhause sind. Vielmehr sollen Sie auch sagen können: ,Ich bin froh, hier zu sein, und ich fühle mich hier angenommen, so wie ich bin.‘“