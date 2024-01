In der Pfarrkirche St. Peter und Paul Kammerkonzert zu 20 Jahre Singschule Aldekerk

Um aber das 20-jährige Bestehen der Singschule doch noch würdig zu feiern, findet am Sonntag, 28. Januar, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Aldekerk ein Kammerkonzert zum Jubiläum der Singschule St. Peter und Paul Aldekerk und zum Gedenken an Karl Hammans statt.