Aktuelle Ausstellung in St. Dionysius Kerken Krippe von damals mit Friedensbotschaft für heute

Wenn tatsächlich die Menschheit den Wunsch nach „Friede auf Erden“ ernst nehmen würde, dann hätte das konkrete Folgen für die unterschiedlichen Konfliktparteien an den Kriegsschauplätzen dieser Erde. Dann würden sich die Menschen aus der Ukraine und aus Russland, aus Israel und aus Palästina (und hier besonders die Hamas), aus China und Taiwan, aus Nord- und Südkorea und aus vielen anderen Regionen der Welt über den Stacheldraht die Hände reichen, sind die Macher der Krippe überzeugt. Und dieses Bild der globalen Versöhnung stellt die Nieukerker Krippe in diesem Jahr dar. Sie will zum Nachdenken anregen, den Blick weiten, die traditionelle Linie verlassen und das Heute mit dem Geschehen damals verbinden. „Denn Weihnachten in unserer Zeit kann auch ein anderes Aussehen haben“, so die Initiatoren.