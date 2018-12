Abschiedsparty in der „Friedenseiche“ am 21. Dezember: Das Ende der „Friedenseiche“

Abschiedsparty in der „Friedenseiche“ am 21. Dezember

Die Geschwister Gaby Hetjens und Klaus Schopmans betrieben die „Friedenseiche“ in der vierten Generation. Das alte Bild zeigt den ehemaligen Lokalbesitzer und Schützenkönig Johann Lamers. Foto: Norbert Prümen (nop)

WALBECK Die Familie Schopmans betreibt die Walbecker Gaststätte in der vierten Generation. Sie gibt das Haus zum Jahresende in andere Hände.

Wenn die Mauern der „Friedenseiche“ in Walbeck Geschichten erzählen könnten, es wären lange Abende. Auf jeden Fall verabschieden sich die Geschwister Gabi Hetjens und Klaus Schopmans als direkte Nachfahren der vierten Generation vom Saalbau am Freitag, 21. Dezember, mit einer Riesenparty (lange ausverkauft) auch ein wenig von ihrem eigenen Lebensabschnitt. Ein Gebäude, das sie von Kindesbeinen an auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger begleitet hat.