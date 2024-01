Fast 140 Aussteller Berufskolleg Geldern lädt zum „Tag der Ausbildung“ ein

Info

Termin Der „Tag der Ausbildung“ am Berufskolleg in Geldern, Am Nierspark 35, findet am Samstag, 27. Januar, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Schulleiter Andreas Boland empfiehlt Besuchern, gleich zu Beginn oder nach 12.30 Uhr zu kommen, dann sei es nicht ganz so voll. Der Eintritt ist frei.

Partner Seit Beginn begleitet die AOK Rheinland/Hamburg die Ausbildungsmesse in Geldern. Inzwischen haben sich weitere Partner angeschlossen. Dazu gehören das Netzwerk Agrobusiness Niederrhein, die Stadt Geldern, die Kreishandwerkerschaft Kleve, die Kreiswirtschaftsförderung und die Wirtschaftsförderung der Stadt Geldern.

App Die App „Tag der Ausbildung“ dient als mobile Unterstützung zur Veranstaltung am Berufskolleg in Geldern. Nutzer bekommen alle Infos der ausstellenden Betriebe sofort auf ihr Handy geliefert. Die App lässt sich in den jeweiligen App-Stores kostenlos herunterladen.