Berufskolleg Geldern : Kreishandwerker beim „Tag der Ausbildung“

Geldern Das Berufskolleg Geldern hat einen neuen Kooperationspartner für die Ausbildungsmesse.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Einen eigenen Stand wird die Kreishandwerkerschaft bei der Messe nicht haben, sagt Geschäftsführer Achim Zirwes. „Als Dach aller Innungen im Kreis werden wir unterstützen, die Werkstätten im Berufskolleg offen zu halten“, erklärt Zirwes. Denn neu sind bei der Messe die lebendigen Werkstätten. Dort stellen bereits ausgebildete Gesellen ihre Arbeit vor und bieten auch Mitmach-Aktionen für die angehenden Lehrlinge an. In der Metallwerkstatt wurden zum Beispiel Handyhalter geschweißt, die Dachdecker haben Schieferherzen hergestellt.

Die Ausbildungsmesse des Berufskollegs findet am 25. Januar 2020 bereits zum 15. Mal statt – wie immer an einem Samstag. „Der Samstag zeigt auch die Ernsthaftigkeit der Veranstaltung“, sagt Schulsprecherin Cerstin Pössl. „Wer als Jugendlicher am Samstag früh aufsteht, um mit seinen Eltern eine Ausbildungsmesse zu besuchen, der meint es ernst.“ Dass die lebendigen Werkstätten auch nach einer Arbeitswoche mit jungen Handwerkern gefüllt sind, liegt nun auch in der Verantwortung der Kreishandwerkerschaft. Ein Ausgleich für diese Arbeit werde geschaffen, sagt Achim Zirwes.