Projekt des Berufskollegs Geldern Tischler lernen im „Klassenzimmer“ an der Kreisstraße

„Die Kooperation zwischen unserem Berufskolleg in Geldern und der KKB ist eine tolle Idee“, sagt Landrat Christoph Gerwers, der selbst auch einige der Pflanzen in die Erde setzte. „Die Auszubildenden gestalten ja nicht nur ihre Heimat. Sie lernen auch etwas Wichtiges über einen Werkstoff, der sie ihr weiteres Berufsleben begleiten wird.“ Der „Baum als nachwachsender Grundstoffspender“ ist ebenfalls elementarer Bestandteil der schulischen Ausbildung. Nicht zuletzt durch die Borkenkäfer- und Sturmschäden in den vergangenen Jahren ist dieser Aspekt aktuell. „Unsere Schülerinnen und Schüler lernen: Ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Holz ist erforderlich, damit der Beruf auch zukünftig ausgeführt werden kann“, sagt Schulleiter Andreas Boland. Generell legt das Berufskolleg Geldern einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz. So sind vor einigen Monaten beispielsweise die Arbeiten zur Dachbegrünung samt Photovoltaikanlage abgeschlossen worden. Die Leistung der Anlage wird gut sichtbar im Foyer der Schule angezeigt. Daneben gibt es einen Fahrradständer mit Lademöglichkeit für acht Elektro-Fahrräder, ein Bienenvolk, eine Wildblumenwiese und traditionelle Obstbäume auf dem Schulgelände. Zudem verwendet das Berufskolleg in der Mensa nachhaltige „Recup-Becher“.