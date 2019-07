Veranstaltung des Berufkollegs : Grundschüler lernen Handwerke kennen

Geldern „Früh übt sich – ich werde Tischler, Bäcker oder Elektroniker!“ Unter diesem Titel hat das Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve mehr als 100 Kinder eingeladen, um den Viertklässlern verschiedene Handwerke vorzustellen.

Amin und Jan sind Viertklässeler der St.-Martini-Grundschule in Veert, die der Einladung des Berufskollegs zu einer Art Tag der offenen Tür gefolgt ist. Unter dem Titel „Früh übt sich – ich werde Tischler, Bäcker oder Elektroniker!“ hat das Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve an drei Tagen in dieser Woche mehr als 100 Gelderner Grundschüler eingeladen, damit diese die Vielfalt der Berufschule kennenlernen können. Organisiert und geplant wurde die Veranstaltung, die zum ersten Mal in dieser Art stattfand, von Petra Wiese, der stellvertretenden Schulleiterin des Berufkollegs.„An unserer Schule können Schüler jeden Bildungsabschluss erwerben“, sagt Wiese. „Mit der Veranstaltung wollen wir deshalb zum einen den Eltern die Gelegenheit geben, zu sehen, welche Möglichkeiten wir ihren Kindern an unserer Schule bieten. Zum anderen wollten wir versuchen, den Grundschülern praxisnah die vielfältigen handwerklichen Berufe ein erstes Mal näherzubringen.“ Deshalb standen vor allem auch praktische Übungen im Vordergrund des Programms. „Und wir wollten, dass jedes Kind am Ende etwas in den Händen hält, das es mit nach Hause nehmen kann“, sagt Wiese.