Schülertreffen in Geldern Berufskolleg empfängt Gäste von polnischer Partnerschule

„Witamy - Willkommen“ – so begrüßten die Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 des Beruflichen Gymnasiums in Geldern ihre Gäste aus der Partnerschule der Technischen Oberschule in Lublin (Polen), die für eine Woche an den Niederrhein gekommen waren. Ende vergangenen Jahres hatte das Berufskolleg Geldern die Schulpartnerschaft offiziell besiegelt.